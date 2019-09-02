Бранденбург, Германия, , 07:30 — REGNUM 1 сентября в немецкой федеральной земле Бранденбург прошли выборы в местный парламент (ландтаг). По итогам выборов правящая здесь Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отстояла первое место, но с серьезными потерями, пишет газета Die Welt.

За СДПГ отдали свои голоса 26,2% принявших участие в голосовании. Ей в спину дышит главная оппозиционная сила в стране — правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), обещающая покончить с нынешней промиграционной политикой. За АдГ проголосовали 23,5%.

«Христианско-демократический союз» выбрали 15,6% избирателей, «Зеленых» — 10,8%, «Левых» — 10,7%. Последняя из партий, прошедших в парламент с 5% голосов, — «Свободные избиратели».

Таким образом, СДПГ сокращает число своих депутатов в ландтаге Бранденбурга до 25, а силы АдГ почти удваиваются до 23. ХДС получает 15 мест, «Левые» и «Зеленые» — по 10, «Свободные избиратели» — 5.

Ранее здесь правила коалиция СДПГ и «Левых», но теперь для возобновления ее работы не хватает 10 мандатов. Сотрудничество с АдГ все партии исключают. Одним из вариантов правящей здесь коалиции называют союз СДПГ, «Левых» и «Зеленых».

Эти выборы отметились достаточно высокой явкой избирателей. Из 2,5 млн человек их посетили 61,3%. Для сравнения, явка на выборах в бундестаг в 2017 году составила 47,9% — это был один из самых низких показателей в Германии.

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