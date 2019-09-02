Сеул, , 07:27 — REGNUM К 2021 году командование объединённых сил Южной Кореи и США, размешенное в районе Ёнсан города Сеула, будет переведено на базу в городе Пхёнтхэк. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны и Командования объединённых сил.

Как отмечают эксперты, перевод командования объединённых сил связывают с возможностью передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в 2022 году, когда истекает президентский срок Мун Чжэ Ина.

Ожидается, что план перевода будет утвержден в ходе 51-го южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам безопасности, которое состоится в конце октября — начале ноября.

Ранее, 3 июня перевод командования объединённых сил был согласован министром обороны Чон Гён Ду и на тот момент исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шэнахеном.

Известно, что в июле 2017 года на базу Camp Humphreys, расположенную в Пхёнтхэке, переехало командование восьмой армии США.