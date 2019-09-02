Токио, , 07:33 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 сентября, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Абэ заявил, что Токио хочет добиться прогресса в переговорах с представителями РФ по мирному договору и совместной экономической деятельности на четырех спорных островах.

Как сообщалоИА REGNUM, между РФ и Японией десятки лет отсутствует мирный договор. Токио не отказывается от претензий на Южный Курилы, тогда как Москва твердо стоит на позиции принадлежности ей островов по итогам Второй мировой войны.