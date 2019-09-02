Киев, , 05:36 — REGNUM Недавно вступившую в должность министра образования и науки Украины Анну Самосад высмеяли в сети за допущенные в тексте ошибки. Распечатку выложенного в социальной сети сообщения министра с собственными исправлениями выложила 1 сентября в Facebook украинский юрист Татьяна Монтян.

Ошибки касались в основном использования русских аналогов украинских слов или же соответствующих русским, а не украинским языковым нормам окончаний. Другими словами, в языке министра образования Украины прослеживается суржик (смесь русского и украинского языков).

Справедливости ради надо отметить, что в подобное смешение является частым явлением на Украине даже среди занимающих высшие должности чиновников, гордящихся своей националистической позицией и требующих запрета или ограничения для русского языка.

В то же время Монтян назвала Анну Самосад безграмотной и снабдила свой обличающий пост нецензурной бранью.

Напомним, 29-летняя Самосад была назначена на должность министра образования и науки Украины 29 августа текущего года.