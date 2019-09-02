Дамаск, , 04:23 — REGNUM Взрывное устройство, сработавшее в центральной сирийской провинции Хама, стало причиной смерти трех мерных жителей, еще двое получили ранения, сообщает 1 сентября сирийской агентство SANA.

Взрыв прогремел к северу от одного из крупных населенных пунктов провинции, города Суран.

Сообщается, что взрывное устройство, оставленное отступавшими боевиками, скорее всего было установлено специально. По данным источника, такое поведение является характерным для террористов.

Несмотря на предпринимаемые правительством усилия, местное населения периодически становится жертвами оставленных террористами мин и других взрывных устройств. Так, в июле на мине в восточной части Сирии подорвались семь несовершеннолетних. Ранее в апреле в результате подрыва погибли трое детей.