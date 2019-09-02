Москва, , 02:52 — REGNUM Российские леса продолжают гореть, несмотря на приход осени. Об очередном росте площади охваченных огнем лесных массивов заявили в Центральной базе авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», передает 2 сентября РИА Новости.

Сообщается, что за последние сутки в ведомстве зафиксированы 129 лесных пожаров, общая площадь которых составила 38,02 тыс. га.

Днем ранее, напомним, речь шла о 35,2 тыс. га. Таким образом за сутки огонь распространился еще на 8% лесов.

Между тем, в течение прошедших суток продолжалась активная работа по тушению лесных пожаров. За сутки от огня было освобождено в общей сложности тысяча гектаров, или 22 пожара.