Подгорица, , 02:36 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович считает неправильным отсутствие делегаций России и Сербии на прошедшем на территории Польши мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Об этом, а также о великой роли Советского Союза в борьбе с фашизмом Джуканович заявил во время торжественной церемонии, передает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.

«Я считаю, что это событие было бы еще более полным, если бы Россия участвовала в нем, — отметил президент Черногории. — Я имею в виду, на самом деле, великую роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в совместной победе союзников над фашизмом».

По мнению Джуконовича, в церемонии должны были бы участвовать делегации от России и Сербии.

Участие Черногории в памятном мероприятии президент страны назвал «не только исторически обоснованном, но и актуальным и значимым» для черногорцев.

Напомним, ранее в МИД Польши пояснили, почему российская делегация не была приглашена на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Согласно заявлению, сделанному замминистра иностранных дел Польши Шимоном Шинковским вель Сенк, Россия не приглашена по причине того, что Москва якобы не заинтересована в исторической правде.

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