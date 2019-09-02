Сана, , 02:07 — REGNUM По меньшей мере 130 человек погибли в результате нанесенного Саудовской коалицией авиаудара по месту содержания преступников в городе Дхамар на территории подконтрольной хуситам центральной части Йемена, сообщает 2 сентября агентство Xinhua со ссылкой на заявление Международного комитета Красного креста (МККК).

«В исправительном учреждении находилось около 170 заключенных, 40 из которых проходили лечение от травм. Остальные считаются мертвыми, хотя число погибших не подтверждено», — говорится в заявлении МККК.

Сообщается, что для поиска тел всех погибших потребуется, как минимум, несколько дней.

Среди заключенных, по данным представителя хуситов, были задержанные в ходе столкновений правительственные солдаты Йемена. Местонахождение тюремного учреждения, здание бывшего колледжа, было известно как МККК, так и представителям возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сил.

Напомним, авиаудары по Джамару, находящемуся в 100 км к югу от столицы Йемена Саны, были нанесены перед рассветом в воскресенье, 1 сентября. С свою очередь представители коалиции заявили, что целью атаки был военный объект, на котором хуситы восстанавливают поврежденные беспилотники и ракеты.