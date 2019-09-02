Москва, 2 сентября 2019, 00:01 — REGNUM 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Этот деньв Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой войны».
«Социологические опросы ИА REGNUM»
Сталин о капитуляции Японии. Обращение 2 сентября 1945 года. Радио REGNUM
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В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.