Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 2 сентября 2019, 00:01 — REGNUM 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Этот деньв Российской Федерации отмечается как «День окончания Второй мировой войны».