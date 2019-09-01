Москва, , 22:24 — REGNUM Тележурналист и радиоведущий Владимир Соловьев назвал «дикой чушью» появившиеся сообщения в социальных сетях представителей оппозиции о том, что руководство страны замалчивают обстоятельства трагедии в Беслане. Об этом 1 сентября сообщается в официальном аккаунте журналиста в мессенджере Telegram.

В память жертв в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Читаю дикую чушь о Беслане от всяких оппов (оппозиционеров) и просто желваки ходят. Откуда они повылезали ???» — говорится в сообщении.

Соловьев отметил, что на протяжении 15 лет рассказывали и сейчас необходимо рассказывать о страшной трагедии семей, потерявших в теракте детей, и о подвиге воинов, спасавших заложников ценой своей жизни и закрывавших детей своими телами.

«Невозможно представить себе через какой ад прошли выжившие», — заключил он.

Напомним, 1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет с момента захвата школы № 1 в Беслане террористами, которые в течение двух с половиной дней удерживали порядка 1 тыс. 200 заложников учреждения — детей, родителей, учителей и сотрудников школы.

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