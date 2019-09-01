Тбилиси, , 20:43 — REGNUM Служба госбезопасности (СГБ) Грузии опровергла заявление КГБ Южной Осетии о сбитом 1 сентября грузинской стороной югоосетинском беспилотнике на госгранице.

Беспилотник (сс) Powie

По версии Тбилиси, беспилотник Южной Осетии столкнулся в воздухе с другим беспилотным аппаратом гражданского лица. В результате столкновения оба квадрокоптера упали на землю.

Напомним, ранее в югоосетинском КГБ сообщили, что в районе села Уиста (Цнелис) грузинскими вооружёнными силами был сбит квадрокоптер пограничных служб Южной Осетии, проводивший съемку на госгранице.