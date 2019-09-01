Варшава, , 20:42 — REGNUM В то, что на Донбассе скоро наступит мир, верит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом, как передает УНИАН, сообщил сам глава государства во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, он и его команда намерены сделать все для этого.

«Мы, украинцы, действительно, понимаем, что такое трагедия», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

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