2 сентября 1945 года государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции — Япония признала себя побеждённой и сложила оружие. В этот день Иосиф Сталин выступил с обращением к народу. Слово главному редактору ИА REGNUM Модесту Колерову.
«Экономика Латвии»
Да здравствует День Победы над Японией! Радио REGNUM
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости - коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы – «Истории победителей»; итоги года; аналитика.