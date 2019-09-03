Радио REGNUM
Радио REGNUM
Иван Шилов

2 сентября 1945 года государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции — Япония признала себя побеждённой и сложила оружие. В этот день Иосиф Сталин выступил с обращением к народу. Слово главному редактору ИА REGNUM Модесту Колерову.