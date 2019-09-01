Варшава, , 18:48 — REGNUM В Варшаве провели встречу вице-президент США Майк Пенс и глава Украины Владимир Зеленский, прибывшие в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Об этом передает корреспондент УНИАН.

80-я годовщина Второй мировой войны Gov.ua

По данным журналиста, Пенс в ходе переговоров заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины.

«Мы (власти США) всегда поддерживаем и стоим бок о бок с народом Украины», — сказал вице-президент США.

Ранее пресс-служба Белого дома США сообщила, что вице-президент США Майк Пенс, прибывший в Польшу для участия в памятной церемонии по случаю начала Второй мировой войны, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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