Москва, , 16:50 — REGNUM Высказывания замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка, объяснившего решение Варшавы не приглашать РФ на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат на своей странице в соцсети Facebook написала, что официальная Варшава давно себя не загоняла в «настолько глупое положение».

Ранее замглавы иностранных дел Польши Шимон Шинковский в интервью радиостанции Radio Maryja заявил, что Польша не пригласила РФ на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, поскольку якобы не соответствует «исторической правде» позиция Москвы.

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