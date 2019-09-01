Варшава, , 16:27 — REGNUM Крупный счет Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, в ближайшее время выставит Польша. Об этом, как передает Der Spiegel, заявил президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

По его словам, власти Польше, чтобы подсчитать ущерб, уже создали парламентскую комиссию по репарациям.

«Война (Вторая мировая война)… нанесла огромный ущерб в Польше», — отметил глава государства.

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Напомним, 13 мая 2019 г. депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Муларчик в интервью изданию Sieci заявил, что ущерб, который был нанесён Польше во время Второй мировой войны, составила почти $1 трлн.

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