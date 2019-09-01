Ташкент, , 16:15 — REGNUM Сегодня в Узбекистане динамично развивается сфера высшего образования, только за последние три года открыто 35 новых высших учебных заведений, их общее количество достигло 112. Сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны.

День независимости отмечается в Узбекистане 1 сентября.

«Надо особо подчеркнуть, что 13 из новооткрытых вузов — это филиалы престижных зарубежных университетов», отметил Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что восстановлена система 11-летнего школьного образования, а его развитие «становится для нас общенациональной задачей, общенародным движением».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в столице Узбекистана начал функционировать американский университет Вебстер (Webster University).