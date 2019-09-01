1 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Валентин Юшкевич, , 16:59 — REGNUM Не успели заинтересованные лица отойти от решения крупнейшей французской транспортной компании CGA CGM отказаться от использования Северного морского пути (СМП), как газета «Известия», 26 августа, со ссылкой на главу МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, написала, что Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Севморпути и проведет проверку его соответствия экологическим стандартам.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть экспертов начали делать далеко идущие выводы о европейском заговоре, но сначала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сделала миролюбивое заявление о заинтересованности Москвы в углублении взаимодействия с другими странами по использованию СМП.

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А затем и норвежское издание ABC Nyheter процитировало электронное письмо отечественного МИДа, в котором говорится, что «норвежская сторона не считает, будто между двумя сторонами «есть какие-то конфликты в связи с Северным морским путем» и выразило надежду, что все вопросы, связанные с ним «будут решаться в соответствии с морским правом».

Но, судя по материалу aldrimer.no, норвежских журналистов куда больше волнуют итоги учений Северного флота — «крупнейшей демонстрацией силы с российской стороны на Севере за последние 40 лет». По их неутешительному выводу НАТО существенно отстает от России в стратегическом контроле над Арктикой. Ведь за все время патрулирования хода учений, натовским противолодочным самолетам на границе Баренцева и Норвежского морей не удалось обнаружить ни одной русской субмарины (а их было «от пяти до десяти»).

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Прибытие атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Орёл» Mil.ru

Собственно Северный флот создает информационные поводы почти в ежедневном режиме. Причем как военного, так и «гражданского назначения», поскольку вслед за официальным сообщением об успешных межвидовых тактических учениях на Таймыре, флотская пресс-служба поделилась географическим успехом. Их гидрографическая группа, в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа, подтвердила открытие пяти новых островов площадью от 900 до 54,5 тыс. кв м.

Любопытно, что наличие островов было спрогнозировано во время экспедиций 2015−2016 годов, а чуть позже их описала по спутниковым снимкам Марина Мигунова — студентка арктического факультета ГУМРФ им. Адмирала Макарова.

Экономический потенциал вновь открытых островов и их недр, конечно же, пока неясен. Как до сих пор не совсем ясны ближайшие перспективы разработки российского арктического шельфа.

Сначала, 26 августа, по итогам совещания вице-премьеров Юрия Трутнева (главного лоббиста «норвежской модели») и Дмитрия Козака, появилась информация о поручении разработать законопроект по доступу частных инвесторов к работе на арктическом шельфе. Однако, источник «Интерфакса» сразу дал понять, что допуск обсуждался только в контексте нераспределенных 10% лицензий.

Затем, 27 августа, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа для нераспределенных лицензий, при этом посетовал на очень низкую доходность арктических проектов и предложил выход: «Наше предложение заключается, в том числе и в том, чтобы перевести эти проекты, которые сегодня на арктическом шельфе в перспективе могут реализовываться, в четвертую категорию [сложности]. То есть предусмотреть более льготные режимы налогообложения, которые бы позволили повысить доходность и привлечь инвесторов», — процитировал Новака ТАСС.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но, в этот же день в «Коммерсанте» вышел материал с хлестким заголовком «Передел лицензий выгоден только чиновникам». В нем преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков уверяет, что при нынешних ценах на нефть говорить о рентабельной разработке шельфа непрофессионально (по его словам рентабельность начинается с 80$, а еще лучше 100$ за баррель). Крутаков считает, что единственным последствием начинания может стать передел лицензий (сейчас их имеют только «Газпром» и «Роснфть») и делает предположение, что сам закон принят не будет.

В смысле ожиданий намного увереннее, после встречи с главой государства Владимиром Путиным, чувствует себя врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. На своей странице «Вконтакте» он оптимистично написал: «Скажу честно, я даже не ожидал, такой поддержки — ни одно из моих предложений не было отклонено!».

Самыми важными из них Андрей Чибис считает комплексный проект модернизации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), проект «Новый Мурманск», предполагающий строительство современного делового и научного центров, жилья и инфраструктуры, а также создание в Мурманске Заполярного научно-образовательного центра (НОЦ) — первого в стране кейса по выстраиванию «конвейера» от школы до производства.

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Но если Мурманску еще только предстоит аккумулировать науку и производство, то Санкт-Петербург уже давно и успешно этим занимается. 29 августа около четырехсот участников конгресса «Арктика — территория объединения компетенций», организованного Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, обсудили промышленный научный, молодежный и туристический потенциал города на Неве в привязке к потребностям арктических территорий. На этот раз самой обсуждаемой в СМИ темой стал профессиональный прогноз зам. руководителя Ростуризма Сергея Корнеева о том, что в ближайшее время самым модным и растущим трендом в индустрии путешествий будет арктический туризм.

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