Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог сдержать слёз, рассказывая о любви к Санкт-Петербургу. Видеозапись выступления Беглова на Дворцовой площади, где 31 августа прошёл общегородской социально-благотворительный проект «Будь с Городом!», публикует проект «Актуальная политика.

«Мы с вами собрались здесь, на Дворцовой площади, в последний день лета для того, чтобы признаться в любви к нашему великому городу. А великая любовь, конечно, познаётся в великих испытаниях. И в истории нашего города этим испытанием была блокада Ленинграда. Осаждённый город выстоял. Ленинградцы защитили город и свою большую любовь. Мы являемся наследниками тех героев! И мы тоже любим наш город!» — сказал Беглов, на глазах которого в этот момент были слёзы.

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Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, Беглов также поздравил победителей конкурса историй, песен и видеороликов «Санкт-Петербург. Большая любовь». Конкурс был организован киностудией «Ленфильм» в рамках проекта «Будь с городом!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Беглов призвал открывать небольшие музеи в зданиях Санкт-Петербурга, работавших в блокаду. Такой музей может появиться, например, в здании детского сада № 24 — во времена Великой Отечественной войны там выпускали артиллерийские снаряды.

Кроме того, Беглов приравнял в правах жителей Санкт-Петербурга, переживших блокаду. Теперь право на специальные социальные льготы и выплаты пожилые петербуржцы будут получать вне зависимости, сколько дней блокады им пришлось перенести.

8 сентября в Санкт-Петербурге должен открыться обновлённый Музей блокады. «Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших», — сказал Александр Беглов.