Гонконг, Китай, , 15:03 — REGNUM Полиция Гонконга задержала в общей сложности 63 человека, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста 31 августа. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба гонконгской полиции.

Сообщается, что в ходе столкновений с полицией на двух станциях гонконгского метрополитена в общей сложности были задержаны 63 человека. Из возраст варьируется от 13 до 36 лет.

Примечательно, что 13-летний подросток был задержан на станции метро «Принц Эдвард» с двумя «коктейлями Молотова». Прямо на платформе станции была обнаружена целая партия таких коктейлей.

Все задержанные подозреваются в хранении взрывчатых веществ, оружия с целью нападения, а также в участии в незаконных собраниях. В ходе задержания у протестющих были изъяты маски, каски, лазеры, дубинки. Гонконгская полиция не исключает, что будут новые задержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконгке не утихают с июня месяца. Первоначально протестующие выступили против намерений властей автономии принять законопроект об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых континентальному Китай.