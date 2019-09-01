Москва, , 14:35 — REGNUM Провокацией назвали в Совфеде авиационный удар США по зоне деэскалации в Идлибе (Сирия), передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

«Удар был нанесен в тот момент, когда по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, что не оставляет сомнений в истинных намерениях США. Это была именно провокация. По сути, американцы продолжают проводить в Сирии свою прежнюю политику, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Разумеется, лучше для них», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор надеется, что «эти действия США приведут к усилению сотрудничества всех стран, действительно заинтересованных в мирном будущем Сирии, и, прежде всего, России и Турции».

Авиационный удар США по зоне деэскалаци в сирийском Идлибе, нанесенный в нарушение всех договоренностей был нанесен, чтобы показать, что Вашингтон ни с кем не собирается считаться, и что он сохраняет активную роль в сирийском процессе, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

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