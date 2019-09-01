Москва, , 14:27 — REGNUM Удар США по зоне деэскалации в Идлибе (Сирия) показывает приверженность США «принципу Хиросимы», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Авиационный удар США был нанесен, чтобы, во-первых, показать, что Вашингтон ни с кем не собирается считаться, и, во-вторых, что он сохраняет активную роль в сирийском процессе, отметил сенатор в Facebook.

«Я бы сказал, что это классический для США «принцип Хиросимы», когда главным объектом демонстрационной атаки является не собственно противник, который уже по сути повержен, и от удара больше пострадают мирные жители. Но урок адресован иным оппонентам США, которых напрямую атаковать себе дороже, а показать «кто в доме хозяин» нужно непременно», — рассуждает он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, американские ВВС в нарушение всех договоренностей атаковали район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. США утверждают, что их целью был «пункт управления группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии». Вашингтон поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня, полагают в Минобороны России.

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