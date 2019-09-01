Донецк, , 14:16 — REGNUM Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и оперативная группа представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попали под обстрел со стороны украинских боевиков на юге ДНР. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщил журналистам начальник представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслоан Якубов.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, около 12:00 по московскому времени. Группа наблюдателей СММ ОБСЕ и представители ДНР попали под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны украинских боевиков. Данная группа приехала на место для фиксации последствий обстрела, произведенного украинскими боевиками 31 августа в селе Коминтерново.

По предварительным данным в результате обстрела никто не пострадал.