Гонконг, Китай, , 13:58 — REGNUM Власти Гонконга временно остановили движение поездов в сторону международного аэропорта, об этом 1 сентября сообщает Associated Press.

Причиной подобного решения стали акции протеста, продолжающиеся в регионе несколько месяцев. Манифестанты пришли к аэропорту с целью помешать его функционированию.

Здесь собралось несколько сотен человек, откликнувшихся на соответствующие призывы в социальных сетях. Протестующие попытались перекрыть трассы, ведущие к терминалам аэропорта.

Напомним, акции протеста в Гонконге, продолжающиеся около трех месяцев, были вызваны попытками властей принять законопроект, позволяющий экстрадировать подозреваемых в преступлениях на территорию континентального Китая, что, по мнению недовольных, ослабляет автономию региона.

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