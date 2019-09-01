Пекин, , 11:51 — REGNUM Положение о пропагандистской работе и циркуляр об его практическом осуществлении выпущен Центральным комитетом (ЦК) КПК, сообщает 31 августа Синьхуа.

Отмечая большие исторические традиции пропаганды и агитации в ходе борьбы за власть, социалистической революции, строительстве нового общества и проведении под руководством партии политики реформ и открытости, ЦК подчеркивает, что эта работа и в современных условиях не утратила своего значения. Планы партии нуждаются в последовательном разъяснении, что обеспечивает их практическое выполнение.

На основе решений XIX съезда КПК, ЦК призвал партийные организации всех уровней и всех членов партии усилить всестороннее партийное руководство агитационно-пропагандистской деятельностью.