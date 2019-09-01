1 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Политические партии, общественные и ветеранские организации настойчиво продолжают добиваться празднования не 2, а 3 сентября никем не отмененного «Дня Победы над Японией». Но встречают в ответ на обращения лишь отрицательные отписки от правительственных и думских учреждений, с бюрократическими штампами о «благодарности за активную жизненную позицию». Обоснования стандартные: что вам, дескать, надо – вам же дали «День окончания Второй мировой войны» — вот и празднуйте.

Анатолий Кошкин, , 11:29 — REGNUM Накануне 74-й годовщины разгрома милитаристской Японии, решающую роль в принуждении которой к капитуляции сыграл Советский Союз и его доблестные Вооруженные Силы, принял участие в проходившей в Южно-Сахалинске российско-японской встрече, ставившей целью активизировать народную дипломатию в интересах углубления добрососедства и сотрудничества двух ближайших соседей.

СССР

Город украшен установленными вдоль дорог большими рекламными щитами, или, как теперь принято говорить на западный манер, билбордами, оповещающими о 74-й годовщине окончания Второй мировой войны. Предлагается праздновать не День Победы над Японией — 3 сентября, а 2 сентября — безымянный и нейтральный день окончания войны. Хорошо, что на этих билбордах изобразили Орден Отечественной войны с Красной звездой и Серпом и Молотом, а то и вовсе было бы не понятно, особенно молодежи, кто, за что и против кого воевал.

Проблема замалчивания блестящей победы советского командования, советских генералов, офицеров и солдат и советского оружия над упорно не желавшей капитулировать милитаристской Японией имеет свою историю. Вкратце она такова.

В 1995 году ельцинская власть решила создать свой, российский, отличный от советского, реестр дней воинской славы России. Был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». При определении перечня Побед России и Советского Союза по настоянию возглавлявшего тогда МИД РФ Андрея Козырева и его клевретов Ельцин волюнтаристски вычеркнул из списка победных дней «3 сентября — День Победы над Японией». Тем самым была проявлена «трогательная забота» о том, чтобы не напоминать японцам об их поражении и нашей Победе. Ибо в те годы МИД РФ вел активную закулисную деятельность по сдаче русских Курил в обмен на иллюзорные «иеновые дожди», которые, по расчетам во многом случайно оказавшихся в руководстве внешнеполитического ведомства новой России небескорыстных людей должны были пройти над Россией в знак благодарности за совершенное предательство. В постельцинской России название Федерального закона в 2005 году поменяли на «О днях воинской славы и памятных датах России», но, опять-таки заботясь о том, чтобы «не ранить чувства» японцев, праздник «3 сентября — День Победы над Японией» сознательно включать в реестр не стали.

Многочисленные требования дальневосточных исполнительных и представительных органов и общественных организаций восстановить историческую справедливость заставили центральную власть как-то «выпустить пар» и приглушить протесты и требования. Однако признавать «День Победы над Японией» в Кремле и правительстве не пожелали. Был придуман обходной маневр, а именно, придумали новую ранее не существовавшую памятную дату «День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Федеральный закон о нововведении был подписан 23 июля 2010 года президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Однако превратить новодел во второй День Победы России (СССР) не получается. Политические партии, общественные и ветеранские организации настойчиво продолжают добиваться празднования не 2, а 3 сентября никем не отмененного «Дня Победы над Японией». Но встречают в ответ на обращения лишь отрицательные отписки от правительственных и думских учреждений, с бюрократическими штампами о «благодарности за активную жизненную позицию». Обоснования стандартные: что вам, дескать, надо — вам же дали «День окончания Второй мировой войны» — вот и празднуйте. Или ссылаются на отсутствие денег, бессовестно и с издевкой обвиняя инициаторов восстановления праздника в стремлении якобы получить дополнительный выходной день, о чем никто и не помышляет. А комитет по обороне Госдумы «обосновал» свой отказ поддержать включение «Дня Победы над Японией» в перечень дней воинской славы тем, что, дескать, негоже праздновать победу, достигнутую… с применением оружия массового уничтожения! То есть нам предлагают стыдиться американских атомных бомбардировок, испепеливших мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Что называется, приехали…

Ниже хочу привести мнение по затронутому вопросу известного сахалинского борца за русские Курилы и восстановление праздника «3 сентября — День Победы над Японией», нашего большого друга и соратника, председателя Сахалинского отделения Русского географического общества Сергея Пономарева:

«Надо прямо сказать, что руководство Сахалинской области — Губернатор и Правительство при попустительстве Областной Думы — включились в компанию по фальсификации отечественной истории. На официальном сайте Губернатора и Правительства висит баннер с надписью «2 сентября — 74-ая годовщина окончания Второй мировой войны». Ниже размещен план мероприятий. Он называется «Сводный план мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов». Все эти мероприятия намечены на 2 сентября (понедельник). Никаких праздничных мероприятий на 3 сентября не намечено. Вопреки закону Сахалинской области от 17 июня 2008 года №52-ЗО, которым установлен Памятный день Сахалинской области — 3 сентября — День освобождения Сахалина и Курильских островов ОТ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ», название дня кастрировали и празднование перенесли на день раньше. Это прямое нарушение статьи 2 закона, предусматривающей информирование населения о памятном дне, организацию освещения памятного дня области в СМИ, обязывающей проводить общественно-политические мероприятия, посвященные этом дню. Он даже не упоминается! По закону области «Порядок подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным дням Сахалинской области, устанавливается Правительством Сахалинской области (в редакции Закона Сахалинской области от 13.07.2011 № 79-ЗО)». Однако такой порядок не установлен применительно к этой памятной дате. Любое упоминание о том, что еще в 1945 году Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен День всенародного торжества — 3 сентября — День Победы над Японией — искореняется. Расцениваю действия по замалчиванию Дня победы над Японией как властное бесстыдство, насаждающее народное беспамятство. Более, того, это правонарушающая практика».

В заключение хочу присоединить свой голос к провозглашенному накануне Дня Победы над Японией моими товарищами-единомышленниками призыву: «Вечная память героям! Да здравствует День Победы над Японией! Позор беспамятным наследникам и предателям!»

Южно-Сахалинск — Москва