Алеппо, Сирия, , 11:24 — REGNUM Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более трех тонн гуманитарной помощи жителям поселка Найраб в пригороде Алеппо, сообщил 1 сентября представитель ЦПВС Денис Шатайло.

«Груза привезли более трех тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы», — сказал журналистам Шатайло, добавив, что гумпомощь получили порядка четырех тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военных Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

Читайте также: За четыре года в Сирию вернулись более полумиллиона беженцев — ЦПВС