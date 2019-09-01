Москва, , 11:16 — REGNUM Президент Российской Федерации направил поздравления президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника республики — Дня независимости. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 1 сентября, на официальном сайте президента России.

В телеграмме российский лидер высоко оценивает динамичное и всестороннее развитие отношений между Россией и Узбекистаном, которые основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения.

Путин уверен, что в дальнейшем стратегическое партнерство и союзничество между Россией и Узбекистаном будет только укрепляться на благо народов двух стран.

Российский лидер отметил значительные успехи Узбекистана в развитии экономики и социальной сферы. Кроме того, Узбекистан по праву пользуется высоким авторитетом на международной арене.