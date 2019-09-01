Варшава, , 10:32 — REGNUM Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна никогда не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны. Об этом глава ФРГ сказал сегодня, 1 сентября, на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Мероприятия проходят в польском городе Велюнь. Штайнмайер заявил, что он кланяется жертвам нападения нацистской Германии на Велюнь.

«Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер.

При этом президент Германии говорил как на немецком, так и на польском языках. Штайнмайер напомнил, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года именно с атаки немецких войск на Велюнь. Именно тогда, по словам Штайнмайера, начался весь тот «ад» из-за немецких преступлений, ненависти и насилия. Бомбардировки Велюня Штайнмайер назвал террористической атакой немецких ВВС.

«Это была волна ненависти и разрушений. Она должна была уничтожить Польшу и европейскую культуру, чтобы освободить место для сумасшедших видений человека, который хотел доминировать над всем континентом», — заявил Штайнмайер.

Напомним, что западные страны после поражения Германии в войне в своих зонах оккупации провели программу тотальной денацификации, которая, в том числе, предполагала создание чувства коллективной вины у всех немцев за содеянные преступления во времена Третьего Рейха.