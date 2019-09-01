1 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Шествие оппозиции в Москве 31 августа — финальная точка протеста перед выборами в Мосгордуму. акция показала, что никакого противостояния больше не будет. Проиграли ли либералы? Нет, они просто принесли власти лёгкую победу.

Евгений Цоц, , 11:36 — REGNUM Несанкционированный демарш против отказа согласовать шествие в Москве 31 августа представлял странное зрелище. Вроде бы что-то хотели сказать, но не все. И не всё. Ну и в результате не сказали ничего. При этом стало понятно, что рыба подгнила именно с головы, потому что желающих «походить» «мирным шествием» по Москве собралось не мало, а самые отчаянные делали это без устали шесть часов.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сама организация протестного события, которое может стать последним перед выборами в Мосгордуму 8 сентября, вызывала вопросы. Его анонсировала только незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь. Да, все уже привыкли к особому месту этой молодой женщины в оповещении о «мосгордумских» акциях. Но ведь раньше ей на помощь тут же шла разноголосица разных блогеров, музыкантов и других персон оппозиционной орбиты. Здесь же тишина. Даже вышедший на свободу Алексей Навальный, всегда стремившийся находиться в эпицентре, в этот раз акцию старался лишний раз не упоминать. И даже если делал это, то в каком-то контексте, не напрямую. А потом и вообще никуда не пошёл. Да и сама Соболь приглашала на «мирное шествие» (кстати, с YouTube-канала Навального) так изящно, что юридических вопросов к ней не должно было возникнуть. Ну, подумаешь, москвичка решила провести выходной день в столичных бульварах центра города, хороший выбор! Что с того, что она говорит о выборах? Мало ли о чём могут думать эти молодые барышни? Приглашение на публичное мероприятие велось полунамёками на содержания, не прямо.

Любовь Соболь (cc) YouTube Навальный LIVE

На самой акции явивший пораньше Григорий Явлинский, опытный участник разного рода протестов, очень быстро сообразил, в чём дело. Покрасовавшись перед камерами, через несколько минут он ушёл в неизвестном направлении, уведя за собой полсотни человек. Дальше на шествии его уже не видели. По всей видимости, смекнул, что ту самую рыбу здесь лучше не ловить. Из заметных фигур всякого рода недовольства ещё был Николай Сванидзе, подозрительно осматривавшийся вокруг себя. Впрочем, он надел какой-то бейдж, возможно, СМИ, чтобы при случае превратиться из участника шествия в наблюдателя за ним. Всех остальных «гуляющих» легко затмила прибывшая с опозданием Соболь. Она повела за собой людей и одновременно что-то рассказывала своему телефону. На полпути остановилась, взобралась на возвышенность и произнесла оттуда пламенную речь. Её слова обличали «Единую Россию», которая «тащит» повсюду своих кандидатов вопреки воле москвичей. Слушая выступление, почему-то вспомнились митинги КПРФ последних лет, суровые по форме, но пушистые по сути. В общем-то и слушатели Соболь были настроены весьма благодушно — похлопали, покричали «За Любовь!», а также подарили даме цветы.

Григорий Явлинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На Пушкинской площади, куда пришла процессия, толпа разделилась. Часть пошла в сторону мэрии Москвы. И тогда показалось, что сейчас начнётся что-то интересное. Об этом, видимо, подумали и в полиции, впервые вмешавшись и выставив оцепление, которое разделило прогулку на две части. Первая, более молодая и шустрая, шла по Тверской. Она миновала мэрию даже не оглянувшись, дошла до Манежной площади, неожиданно для либеральных митингов проскандировала «Русские, вперёд!» и сменила курс на Новый Арбат. Тогда стало понятно, что эта часть шествия — полная импровизация. Организаторы ничего такого не планировали.

Погуляв по Москве, сделав круг и воссоединившись с отрезанной на Пушкинской площади группой, хождения продолжили уже на Садовом кольце, на набережных и были остановлены только перед парком «Зарядье», где, лишённые сил, расселись на тротуарной плитке перед полицейским оцеплением. Никакой Соболь и других людей, имеющих отношение к политике, с ними уже не было. Те вновь ушли в виртуальный мир Twitter, рассылая оттуда пафосные речи своим более решительным сторонникам.

Очевидный итог акции — она не являлась инструментом какой-то борьбы, противостояния, способа достичь каких-либо целей. В её результат не верили, говорить в полный голос — не смели. Явно понимали это и в полиции, которая не применила никаких репрессий к правонарушителям, никого не задержала и уже тем более руками не трогала. Те, кто неделями подстрекал в социальных сетях возмущение, прятались по норам, оставив свою аудиторию один на один с органами правопорядка.

Николай Сванидзе (cc) A.Savin

«За Любовь», — скандировали в конце акции участники шествия.

«…которой нет», — отвечали им.

Не было не только Соболь, но и вообще никого, кто зарабатывал себе в медиа имидж борцов с властью. Протест слит. И акция 31 августа — не более чем упоминание для невъедливой публики о своей якобы борьбе.

Главный бенефициар этого итога мэр Москвы Сергей Собянин. Его подчинённые нередко становятся объектами различного рода «расследований» «антикоррупционеров», большая часть из которых — обнародование данных о зарегистрированной в Росреестре недвижимости. Жильё в Москве стоит всегда немало, поэтому на большинство зрителей эти «разоблачения» впечатления не производят. Тем не менее, поднятый либералами шум вобрал в себя и заглушил любые альтернативные точки зрения. Предвыборные кампании кандидатов перестали быть местом для дискуссий. Зачем, если Навальный и Соболь уже ведут «настоящую» уличную войну с властью?

В начале июля и в конце августа московские либералы умышленно провоцировали именно незаконные, несанкционированные протесты, игнорировали увещевания, искали конфликт и, в конце концов, выводили из себя полицию, которая проводила массовые задержания. Добились, к чему стремились — им поставили законную подножку, отправив в СИЗО и спецприёмники часть активистов. Никакого другого варианта, кроме подавления беспорядка, не было.

Митинг на проспекте Сахарова летом 2019 г Георгий Балаков © ИА REGNUM

В итоге власти Москвы на большую часть августа получили свободную трибуну в полной тишине. Конечно, этим тут же воспользовался Собянин, подкопивший целую серию положительных информационных поводов. Так, запустил движение по дублёру Остафьевского шоссе и объявил о завершении строительства дублёра Дмитровского шоссе. Повысил в Москве минимальную пенсию для неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Сделал важные заявления по тарифам Московских центральных диаметров (МЦД). Пересадка с них на метро будет бесплатной, а наценка за выезд в пригород будет небольшой. Это очень широкий жест, наделивший смыслом появление диаметров для многих людей. Две недели в плотном графике мэр Москвы рассказывал о зарплатах педагогов по 114 тысяч рублей, глубокой реконструкции Филёвской линии метро, набережных, поликлиниках, новой канатной дороге. И никто ему не мешал. Не говорил об уткнувшейся в ядерный могильник Юго-Восточной хорде, об уплотнительной застройке, об антизаконной деятельности «Московской электронной школы», исчезающих памятниках архитектуры, не признанных таковыми. Неприятные вопросы ушли с повестки благодаря шикарной услуге, которую оказали мэру Москвы столичные либералы.

Что ж, неплохая комбинация.