1 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

«В океан падает самолет, в котором летят капиталист, коммунист и еврей. В салоне появляется Ангел и предлагает исполнить последнее желание. Капиталист: «Хочу, чтобы исчезли все коммунисты!». Коммунист: «Хочу, чтобы исчезли все капиталисты!». Еврей: «Если предыдущие желания будут исполнены, тогда, пожалуйста, чашечку кофе» (анекдот, очень популярный в СССР начала 80-х годов)

Марьян Сидорив, , 09:48 — REGNUM В этом сюжете я буду не столько автором, сколько переводчиком и комментатором очаровательного базара, устроенного 29 августа в Верховной Раде Украины при утверждении генерального прокурора Руслана Рябошапки. Началось с того, что депутат от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич предложил создать «следственную комиссию Верховной Рады нового созыва в связи с расследованием преступлений предыдущей власти во главе с предыдущим президентом». «Предыдущий», а ныне простой нардеп Перт Порошенко сидел в другом конце зала.

Табличка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нестор Шуфрич (cc) Вадим Чуприна

И понеслось. Стилистика ораторов сохранена в первозданном виде:

Петр Порошенко: «Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, я хочу поздравить всех с новой Верховной Радой девятого созыва. Мы говорили про откровенность, честность, честные дискуссии. Я бы хотел, чтобы такие голословные, бездоказательные обвинения, которые в последнее время часто пелись с позиции фейковых новостей российских телеканалов бездоказательно не повторялись в этом зале. Я хочу чисто подчеркнуть, что у нас все правоохранительные органы имеют все основания для непредвзятого расследования. По Конституции Украины человек не может быть обвинен иначе, чем по решению суда. И вот я прошу с самого начала, что бы мы убрали эту позорную традицию. Есть, я надеюсь будет избран генеральный прокурор, у него, кстати, нет следствия, я так понимаю, но есть правоохранительные органы и непредвзятое качественное расследование равных всех перед законом. Верховенство права является признаком европейской и евроатлантической интеграции. Поскольку мы все декларируем, что наша цель — такое направление развития страны, я бы очень просил, что бы в нашем парламенте — я никого сейчас не вспоминаю — господствовала именно такая атмосфера. Большое спасибо». Пётр Порошенко : «Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, я хочу поздравить всех с новой Верховной Радой девятого созыва. Мы говорили про откровенность, честность, честные дискуссии. Я бы хотел, чтобы такие голословные, бездоказательные обвинения, которые в последнее время часто пелись с позиции фейковых новостей российских телеканалов бездоказательно не повторялись в этом зале. Я хочу чисто подчеркнуть, что у нас все правоохранительные органы имеют все основания для непредвзятого расследования. По Конституции Украины человек не может быть обвинен иначе, чем по решению суда. И вот я прошу с самого начала, что бы мы убрали эту позорную традицию. Есть, я надеюсь будет избран генеральный прокурор, у него, кстати, нет следствия, я так понимаю, но есть правоохранительные органы и непредвзятое качественное расследование равных всех перед законом. Верховенство права является признаком европейской и евроатлантической интеграции. Поскольку мы все декларируем, что наша цель — такое направление развития страны, я бы очень просил, что бы в нашем парламенте — я никого сейчас не вспоминаю — господствовала именно такая атмосфера. Большое спасибо».

Нестор Шуфрич: «Господин председатель, я хочу поблагодарить вас за возможность закончить предыдущее выступление. Я уже хотел воздержаться от выступления, потому что много эмоций вложил в свои последние слова. Но меня вдохновил один из наших коллег (Смех в зале). Действительно, презумпция невиновности должна доминировать в нашем обществе и работе правоохранительных органов. Абсолютно верно. Но… Вы знаете, пан Руслан, я не хочу понравиться (вместо уподобиться) Катону Старшему, сенатору римского сената, который завершал каждое свое выступление словами «Карфаген должен быть разрушен!». Через тридцать дней после после сегодняшнего дня, господин уже без нескольких минут генеральный прокурор, я обещаю, что каждое свое выступление я буду завершать словами: «А Петр Порошенко среди нас!» (Смех в зале). Желаю вам плодотворного сотрудничества со всеми, уполномоченными на это органами следствия реализовать надежды людей, касающихся расследования и завершения тех дел, которых ожидает общество. Еще раз желая успеха всей вашей команде, я вынужден вспомнить и о бешеной ответственности. Пусть от вашей работы выиграет каждый украинец и Украина в целом. Спасибо! Нестор Шуфрич «Господин председатель, я хочу поблагодарить вас за возможность закончить предыдущее выступление. Я уже хотел воздержаться от выступления, потому что много эмоций вложил в свои последние слова. Но меня вдохновил один из наших коллег (Смех в зале). Действительно, презумпция невиновности должна доминировать в нашем обществе и работе правоохранительных органов. Абсолютно верно. Но… Вы знаете, пан Руслан, я не хочу понравиться (вместо уподобиться) Катону Старшему, сенатору римского сената, который завершал каждое свое выступление словами «Карфаген должен быть разрушен!». Через тридцать дней после после сегодняшнего дня, господин уже без нескольких минут генеральный прокурор, я обещаю, что каждое свое выступление я буду завершать словами: «А Петр Порошенко среди нас!» (Смех в зале). Желаю вам плодотворного сотрудничества со всеми, уполномоченными на это органами следствия реализовать надежды людей, касающихся расследования и завершения тех дел, которых ожидает общество. Еще раз желая успеха всей вашей команде, я вынужден вспомнить и о бешеной ответственности. Пусть от вашей работы выиграет каждый украинец и Украина в целом. Спасибо!

Петр Порошенко: «Я еще раз подчеркиваю, уважаемый господин президент, уважаемый господин председатель, уважаемые приглашенные, уважаемый будущий генеральный прокурор. Я еще раз подчеркиваю, что у нас на сегодняшний день мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей. Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого и про что он будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы. Меня не интересует мнение пятой колонны Кремля в этом зале. Их не должно было быть здесь. Но в первый раз я отреагировал на представительство «Слуги народа» и я очень рассчитываю на то, чтобы проукраинские силы строили проукраинскую державу и вели страну в Европейский Союз и НАТО. Я думаю это движение нас точно объединит». Пётр Порошенко «Я еще раз подчеркиваю, уважаемый господин президент, уважаемый господин председатель, уважаемые приглашенные, уважаемый будущий генеральный прокурор. Я еще раз подчеркиваю, что у нас на сегодняшний день мы не должны превращать Верховную Раду в площадку перепалок и троллей. Меня не интересует мнение господина Шуфрича, кого и про что он будет спрашивать, как представителя оккупационной платформы. Меня не интересует мнение пятой колонны Кремля в этом зале. Их не должно было быть здесь. Но в первый раз я отреагировал на представительство «Слуги народа» и я очень рассчитываю на то, чтобы проукраинские силы строили проукраинскую державу и вели страну в Европейский Союз и НАТО. Я думаю это движение нас точно объединит».

Шуфрич порывался ответить, но спикер пресек попытку, провозгласив, что «Реплика на реплику не предоставляется».

Петр Порошенко Gov.ua

Вообще-то интересно, что политик, пять лет возглавлявший страну, уверен, и обучавшийся на факультете международного ПРАВА в Киевском Университете, убежден, что обвинить его можно только по решению суда. Конституция Украины (статья 62) гласит, что «Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда». А ведь «обвинение» и «невиновность», как говорят в Одессе «это две большие разницы». А если речь о презумпции невиновности, то там вообще наоборот: человек, пусть даже открыто, пусть даже официально обвинённый в каком-либо преступлении считается абсолютно невиновным, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена в суде.

Но, вероятно, не президентское это дело, знать о таких мелочах. Тем более для человека, для которого нарушать Конституцию было любимым хобби последних пяти лет.

Но еще интереснее было наблюдать в этот момент за президентом Зеленским. Потому что он сидел в президентской ложе с видом той самой китайской обезьяны, которая «сидит на горе и наблюдает бой двух тигров в долине». Тем более, что вторую часть этой пословицы «потом обезьяна спускается вниз и снимает шкуры с дохлых тигров». Уж так качественно «ободрать» электорат и Порошенко, и Шуфрича, как это сделал Зеленский на президентских и парламентских выборах — такого не знала украинская история и редко найдешь в истории мировой.

Вообще-то это счастливая президентская судьба — сидеть и наблюдать, как две основные оппозиционные парламентские фракции готовы со всей дури вцепиться не тебе, а друг другу. При таком сценарии в самый раз попросить чашечку кофе.

Владимир Зеленский (cc) ЗеПрезидент. youtube.com

Постскриптум. Хотя судьба играет человеком, а с политиком тем более… Наполеон когда-то назвал историю «шлюхой победителей». А политика, по-моему, это «шлюха интересов». Интересы — вещь изменчивая, и поэтому не удивлюсь, если спустя какое-то время партия «Европейская Солидарность» Порошенко и ОПЗЖ с участием Шуфрича будут голосовать тандемом. Ведь сейчас именно они являются «токсичными активами» в новой Раде, а значит наиболее близкими в своем статусе парламентских маргиналов.