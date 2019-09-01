1 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Очередной протест поступил из Токио в адрес правительства Республики Корея по поводу посещения входящих в состав этого государства островов Токто (Такэсима по-японски) южнокорейскими депутатами парламента.

Анатолий Кошкин, , 08:59 — REGNUM Безосновательно претендуя на островные территории соседних государств, японское правительство фиксирует любые события, происходящие на них, особенно посещения островов официальными лицами стран, ими владеющих.

Острова Токто на заднем плане (сс) Republic of Korea Armed Forces

Известны несуразные протесты Токио нашей стране по поводу посещений Курильских островов российскими руководителями различного уровня, особенно председателем правительства Российской Федерации. Тем самым вопреки итогам Второй мировой войны и международным соглашениям, под которыми стоят и подписи японского правительства, движимый реваншистскими мотивами официальный Токио, не желая признавать реальности, произвольно «декларирует» самодельный японский суверенитет над давно чужими землями.

Очередной протест поступил из Токио в адрес правительства Республики Корея по поводу посещения входящих в состав этого государства островов Токто (Такэсима по-японски) южнокорейскими депутатами парламента. «Это является совершенно неприемлемым и вызывает крайнее сожаление», — приводит ТАСС слова представителя японского правительства. Протест передан южнокорейской стороне по дипломатическим каналам.

Посетившая в субботу острова Токто группа южнокорейских парламентариев не скрывает демонстративные цели поездки. Как отмечает японское информационное агентство Киодо цусин, депутаты прямо заявили, что визит совершается в знак протеста против претензий Японии на Токто. Но не только. Это, как и военные маневры в Японском (по-корейски Восточном) море объединенных сил армии и флота страны, призвано продемонстрировать официальному Токио возмущение Сеула введением японскими властями, по сути, экономических санкции в отношении Республики Корее. Санкций за ее принципиальную позицию требования от Японии извинений и компенсаций за чинившийся произвол и принудительный рабский труд корейцев в годы японского колониального режима. Несмотря на то, что Япония вместе с Соединенными Штатами является фактически военным союзником Республики Корея, противоречия в оценках исторических событий разнятся кардинально.

Макет островов Токто (сс) tataquax

Не урегулированным, по мнению корейцев, является и вопрос об официальных и, что важно, искренних извинениях Токио перед корейскими женщинами — жертвами японской военщины, насильно загонявшей их в годы войны в солдатские бордели для сексуальных утех солдатни. А потому в Южной Корее ширятся протесты и углубляются антияпонские настроения, что не может не настораживать сюзерена этих двух соседних стран — США. Ибо обострение противоречий Японии и Республики Корея становится еще одним тревожным фактором ситуации в Северо-Восточной Азии.