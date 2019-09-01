Киев, , 08:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «1+1».

"У нас есть ответы — объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — сказал он, добавив, что в скором времени обнародует «очень громкую историю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что избрание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука депутатом Верховной рады является «угрозой».

В свою очередь Медведчук заявил, что целью его партии в Раде является решение важнейших вопросов для страны — изменения экономического курса, установления мира, а также повышения уровня жизни граждан Украины.

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