Идлиб, Сирия, , 08:00 — REGNUM Нанесение ракетного удара по позициям террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе сирийского города Идлиб подтвердили власти США. Об этом 31 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что операция была направлена против главарей террористов, причастных к нападениям, угрожающим гражданам США, их союзникам и мирным жителям Сирии.

Ракетный удар был нанесён по штабу террористов, расположенному к северу от Идлиба. Целью операции было снизить для боевиков возможность осуществлять дальнейшие атаки для дестабилизации региона.

Согласно информации, поступившей от Центрального командования США, северо-восточная часть Сирии остаётся местом, где боевики осуществляют координацию террористической деятельности. В дальнейшем США совместно с союзниками продолжат наносить удары по экстремистам, чтобы лишить их убежища.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сирийском Идлибе с 06:00 31 августа введён режим прекращения огня в целях стабилизации обстановки в регионе. При этом командование армии Сирии сохранило за собой право дать ответ на любые нарушения перемирия со стороны боевиков.

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