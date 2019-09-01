Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM Российская Федерация на ближайший месяц стала председателем Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает постоянное представительство России при Всемирной организации.

Совбез ООН (cc) Neptuul

Стоит отметить, что ротация должности председателя Совбеза ООН происходит каждый месяц в алфавитном порядке по названию страны. В прошлом месяце — августе — в Совбезе председательствовала Польша.

На сентябрь по линии Совета Безрпасности ООН запланировано большое количество мероприятий. В частности, речь пойдет о региональном сотрудничестве.

Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе. Эту программу сперва должны утвердить члены Совбеза.

Примечательно, что российское председательство в Совбезе совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и неделей высокого уровня Генеральной ассамблеи.

Как и ранее, российскую делегацию на этих мероприятия возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вполне возможно, что он проведет несколько заседаний Совбеза.