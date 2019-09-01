Варшава, , 07:24 — REGNUM Польша не пригласила Россию на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, поскольку позиция Москвы якобы не соответствует «исторической правде». Об этом в интервью радиостанции Radio Maryja заявил замглавы иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

По его словам, Варшава хочет отметить эту дату в «духе исторической правды».

«Россия, что подтверждается в последние дни, в этом не заинтересована», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши пригласили на годовщину начала Второй мировой войны Германию. Также на мероприятие приглашены члены Североатлантического альянса, Европейского союза и Восточного партнёрства. При этом Россию на это мероприятие не позвали.

Читайте также: Мероприятия в Польше к годовщине начала Второй мировой — антисоветское шоу