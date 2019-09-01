Киев, , 07:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать и принять законопроект о защите прав национальных меньшинств на Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу «1+1».

Напомним, что после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года не прекращаются попытки насильственной ассимиляции русских. После принятия закона о государственном языке, на Украине практически во всех сферах жизни разрешается использовать только украинский язык.

Однако пришедший к власти Владимир Зеленский и его люди на словах пока не столь радикальны, как предыдущий президент Петр Порошенко. Зеленский считает, что вполне допустимо использовать русский язык на Украине тем, ю кто считает себя русскими.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — сказал Зеленский.