Минск, , 06:49 — REGNUM Низкие цены на сахар в России не должны вызывать душевные муки, а стать поводом для увеличения активности по поиску иных рынков сбыта. С таким напутствием обратился к руководителям министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии президент страны Александр Лукашенко во время визита с инспекцией в Смолевичский район Минской области, сообщает 31 августа пресс-служба президента.

После ознакомления с ситуацией по уборке зерновых культур и картофеля президент поинтересовался размерами урожая свеклы и планами по сбыту сахара.

Комментируя информацию об избытке сахара на рынках РФ, в результате чего цена за килограмм продукта снизилась на 50 копеек, Лукашенко заявил следующее:

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьян. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации».

Президент рекомендовал представителям минсельхозпрода не снижать производства и уже сейчас работать над поисками рынков сбыта.

Напомним, ранее во время рабочей поездки в Стародорожский район Минской области президент пригрозил ответственным лицам «жесточайшими разборками» за падеж скота.