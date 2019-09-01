Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Прибывший в Польшу для участия в памятной церемонии по случаю начала Второй мировой войны вице-президент США Майк Пенс проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Белого дома.

Майк Пенс (сс) Gage Skidmore

«Вице-президент США принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины», — говорится в заявлении.

Встреча с Зеленским запланирована на 15:40 мск.

Ранее о результатах переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский восторженно сообщил на своей странице в сети Facebook. Президент Украины назвал переговоры «прорывом» в отношениях и заявил о намерении совместно охранять памятники и водрузить Мемориал примирения на границе двух стран.

Также сообщалось, что приглашенный на памятную церемонию президент США заявил о невозможности приехать в связи с надвигающимся на Флориду ураганом Дориан. Вместо себя Трамп делегировал вице-президента Майка Пенса.

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