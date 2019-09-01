Киев, , 05:22 — REGNUM Крайне нежелательно отнеслись в министерстве иностранных дел Украины к возможному звонку украинского президента Владимира Зеленского его российскому коллеге Владимиру Путину. Информацию об этом со ссылкой на заявления главы государства телеканалу «1+1» опубликовала «Украинская правда».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень не хотели, чтобы я звонил», — прокомментировал Зеленский отношение «сформированного при Порошенко» МИДа к его инициативе об общении с российским лидером.

Зеленский также пояснил, что принял решение о необходимости звонка Путину, после общения с родственниками задержанных в России украинских моряков. «Ни правозащитники, ни обмудсмены» не помогут вернуть моряков домой, и только договоренности между лидерами могут этому способствовать, решил Зеленский.

Во время разговора лидеры обменялись имеющейся у них информацией по ситуации в Донбассе и договорились об условиях прекращения огня. Второй звонок также состоялся по инициативе украинской стороны после гибели четырех украинских военных на линии соприкосновения уже после заключения бессрочного перемирия.

Напомним, достигнутый Украиной и представителями ЛНР и ДНР режим прекращения огня с 00:00 21 июля был нарушен украинской стороной спустя 12 часов после официального объявления.