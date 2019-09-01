Вашингтон, 1 сентября 2019, 03:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проинформирован о кровавом инциденте в штате Техас, где жертвами неизвестных стрелков стали как минимум пять человек. Об этом президент сообщил 31 августа в своем Twitter-аккаунте.
«Только что был проинформирован генеральным прокурором Барром о стрельбе в Техасе», — заявил Трамп.
Президент подчеркнул, что Федеральное бюро расследований и правоохранители полностью включены в процесс противодействия преступникам и расследования инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, после 16:00 на федеральной трассе между городами Мидленд и Одесса в штате Техас предположительно трое неизвестных открыли беспорядочную стрельбу по автомобилям. Пятеро человек погибли и 21 получили ранения.
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