1 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Игорь Артемьев предложил уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества. Данную инициативу он решил заложить не куда-нибудь, а в Национальный план развития конкуренции на 2021−2024 годы.

Галина Смирнова, , 00:32 — REGNUM Многие туристы, посещающие зарубежные страны, как правило, владеют коротким сводом правил поведения, в том числе, что можно и нельзя вывозить из посещаемой страны. Игнорирующих эти правила, либо не знакомых с ними ждет, как минимум штраф. Недавно газета The Guardian сообщала о подобном случае — британскому туристу выписали штраф на тысячу евро за попытку вывезти песок с пляжа на острове Сардиния. Подумаешь, песок какой-то, будут недоумевать многие. Однако, для нас — для туристов — это всего лишь сувениры, которым мы не придаем большого значения, а для страны, из которой мы вывозим ее частички — это ресурсы. И никак иначе!

Знамя ФАС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Там, где власти заботятся о своей стране, боятся разрушений и растаскивания ее имущества, запрещают вывозить даже песок. Из Шри Ланки туристам запрещено вывозить кораллы, ракушки, необработанные драгоценные камни, некоторые виды растений и животных и даже их части, например изделия из рогов пятнистого оленя. С Кипра вы тоже не сможете увезти камни и ракушки, не говоря уже об обнаруженных вами на берегу моря находках, собственно, как и в Греции. Действуют ограничения и в ряде других стран — Китае, Нидерландах Турции. А что в России?

В России исполнительная власть дошла до того, что решила устроить передел госсобственности. А все почему? Потому, очевидно, что забывает о своих прямых обязанностях, или игнорирует их в пользу явно не той страны, в которой исполнительная власть служит.

На этот раз о своих обязанностях забыла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), точнее её глава Игорь Артемьев. Правда, нужно уточнить — он подзабыл их давно, а если выражаться более точно, то подходит к исполнению своих обязанностей избирательно, как говорится, применяя двойные стандарты. Но мы напомним.

ФАС — это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласованию применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Ключевая роль службы для потребителя и конечная для страны в целом — защита конкуренции — по сути, борьба с коррупцией и контроль над иностранными инвестициями, которые могли бы представлять угрозу обороне и безопасности государства.

Между тем, Игорь Артемьев предложил уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества. Данную инициативу он решил заложить не куда-нибудь, а в Национальный план развития конкуренции на 2021−2024 годы.

В национальный! То есть он считает, что ресурсы, вместе геологоразведкой и прочими, по сути, секретными данными, которые выполняют для страны ключевые функции — безопасности и обороны, он предложил пустить с молотка — передать в частные руки. Чем все это закончиться мы уже знаем. Проходили этот урок в 90-е годы, когда государственные предприятия за бесценок, можно сказать даром перешли в частные руки и теперь, не все из них справляются своим силами с кровожадной рыночной и глобальной экономикой, либо подпитываясь госсредствами, либо опять же уходят с молотка в другие частные руки — иностранные.

Смелости Артемьева испугался даже наш финансовый гардемарин Антон Силуанов, ну, или сделал вид, что испугался, отметивший, что, мол, не все госкорпорации можно пустить с молотка, приведя в пример Росатом. Ну, а, правда, давайте еще и атомную энергетику отдадим в частные руки, а вместе с ней и ядерную кнопочку для самоуничтожения — чтобы после того, как из России высосут все ресурсы, она могла самоликвидироваться и не мозолить глаза США. Именно так можно расценивать идею Игоря Артемьева.

Кстати, он не одинок в своем стремлении допустить к ресурсам страны частные компании. Правда, вице-премьер Юрий Трутнев на фоне главы УФАС выглядит более честным — он не стал ходить вокруг да около, а открытым текстом предложил пустить в Россию иностранные компании к освоению шельфа Арктики. Эксперты сразу стали объяснять, мол, это очень дорого, вряд ли частные компании смогут позволить себе такие траты и на оборудование и на саму разработку шельфа.

А в это время другой более честный, открыто ведущий войну с Россией, в отличие от вышеназванных персонажей, представляющих исполнительную власть России, президент США Дональд Трамп твердыми шагами двигается к покупке Гренландии, не скупясь на обещания местным жителям острова больших инвестиций.

Чтобы понять, какая взаимосвязь между предложениями Трутнева, Артемьева и покупкой Гренландии достаточно всего лишь заглянуть в Википедию и узнать какие ресурсы скрывает Арктика со стороны России и со стороны Гренландии, или посмотреть карту с расположением Арктики. Посмотрели?

Есть ли сомнения, что отдельные представители нашей «родной» исполнительной власти будут и дальше стараться всячески принижать роль российских госкорпораций в глазах населения за высокие цены, например на бензин, и давить их законодательными инициативами, снижая их финансовую устойчивость внутри страны, тем более, когда им помогают в этом предательском деле на мировом рынке или, скажем так, ситуация на мировом рынке способствует снижению прибыли российских госкорпораций?

Есть ли сомнения, что, если у Дональда Трампа есть финансы на покупку острова, то он не найдет их и для инвестирования частных компаний для разработки российского шельфа Арктики?

И наконец, есть ли сомнения, что после внедрения и реализации «Национального плана развития конкуренции», как называет его Игорь Артемьев, транснациональные корпорации США станут играть на российском рынке ключевую роль, а в это время Артемьев будет уже где-то далеко и задача борьбы за конкуренцию с иностранными компаниями будет уже стоять перед другими людьми, если такая задача вообще будет стоять к тому времени.

Так стоит ли удивляться предложению главы ФАС России о ликвидации госкорпораций, которые, собственно, сегодня являются одним из главных препятствий для реформаторов 90-х на пути к полной интеграции-капитуляции страны?

Игорь Артемьев предлагает перевести госкорпорации в другие организационные формы — акционерные общества. Проще говоря, приватизировать их!

Если посмотреть, как приватизировалось наше энергохозяйство, то мы увидим, что выделялись прибыльные части компаний и убыточные. Прибыльные ушли в частные руки, безусловно, оставляя часть контроля за ними государству. Убыточные — достались только государству и тем самым легли тяжелым бременем на всех нас. Стоит ли сомневаться, что и сейчас госкорпорации будут приватизированы таким же образом?

А что же Игорь Артемьев так продешевил, когда в мае прошлого года одобрял слияние американской компании Monsanto с немецким концерном Bayer? Напомним, поскольку в результате слияния двух гигантов в сфере производства средств химической защиты и в сфере биотехнологии растений образуется крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян, что не может не представлять угрозы развитию конкуренции, сделку должны были одобрить аналогичные российскому ФАС ведомства 30 стран, где представлены обе компании. Как сообщало российское представительcтво Forbes, Европейская комиссия одобрила слияние, получив от «Bayer AG» и «Monsanto Co» отступные размером 6 млрд. долларов — в частности, Bayer согласилась продать весь свой бизнес по производству семенного материала овощей своему конкуренту BASF SE. В свою очередь, Министерство юстиции США согласилось со сделкой, взамен уступки немецкой компанией по продаже ряда своих активов и с обязательством по предоставлению американским фермерам информации из своего подразделения цифровых услуг. ФАС России одобрил сделку, обязав немецкую компанию всего лишь обеспечить технологический трансфер молекулярных средств селекции и гермоплазмы (генетического материала), необходимых для создания высокопродуктивных семян сельскохозяйственных культур, а также предоставить российским разработчикам программ и приложений для сельского хозяйства недискриминационный доступ к цифровым платформам точного земледелия.

Смешно, не правда ли? Всего лишь предоставить генетический материал, и доступ к цифровым платформам. Всем известно, что генномодифицированные сорта сельхозкультур вредны для здоровья и весь мир стремится выращивать эко-продукцию. Как говорится — на тебе боже, что мне не гоже. Ну, а цифровые платформы у нас и без того прекрасно умеют создавать российские разработчики.