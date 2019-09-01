Санкт-Петербург, , 00:06 — REGNUM Открытие трех новых станций Петербургского метрополитена, составляющих Фрунзенский радиус на пятой линии, состоится в ближайший четверг, 5 сентября. Церемония назначена на 11 часов утра. Об этом сообщила в ночь на 1 сентября руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина.

Наклонный ход станции «Проспект Славы» ОАО «Метрострой»

В своем канале в мессенджере Telegram она рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов «совершил незапланированную инспекцию на строящиеся станции Фрунзенского радиуса».

Беглов проехал по маршруту всех трех новых станций — «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы». Врио губернатора «проверил состояние эскалаторов и вестибюлей», добавила Инна Карпушина.

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