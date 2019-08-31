Варшава, , 22:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который провел переговоры с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким в Варшаве, пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины.

«Глава украинского государства (Владимир Зеленский) пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, вспыхнувшая после госпереворта в Киеве, продолжается с 2014 года.

Читайте также: Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу