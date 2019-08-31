Варшава, , 21:00 — REGNUM Представители высшего руководства Польши, США и Украины подписали в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. Об этом 31 августа сообщает ТАСС.

Подписание документа прошло в Варшаве, на нем присутствовали представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и министр энергетики США Рик Перри.

Стороны соглашения о сотрудничестве сошлись во мнении, что данный акт направлен на формирование региональной безопасности транспортировки голубого топлива и создание условий для снижения степени зависимости государств от поставок газа из России.

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