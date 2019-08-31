Анкара, , 19:43 — REGNUM Турция не намерена покидать военно-политический блок НАТО. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Турция не намерена отказываться ни «от членства в НАТО, ни от своих союзников», сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что официальная Анкара поддерживает теплые отношения не только с РФ, но и такими странами, как Украина и Эстония.

Читайте также: МИД Турции: мы не рассматриваем Россию как альтернативу НАТО