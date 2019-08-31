Москва, 31 августа 2019, 18:34 — REGNUMВ Москве завершилось «мирное шествие против репрессий», к которому призвала юрист Фонда борьбы с коррупцией, не получившая регистрацию кандидата в депутаты Московской городской Думы Любовь Соболь.
По данным ГУ МВД России по Москве, несогласованная акция собрала около 750 участников.
Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев назвал акцию 31 августа «агонией оппозиции».
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