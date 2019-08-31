Москва, , 18:34 — REGNUMВ Москве завершилось «мирное шествие против репрессий», к которому призвала юрист Фонда борьбы с коррупцией, не получившая регистрацию кандидата в депутаты Московской городской Думы Любовь Соболь.

По данным ГУ МВД России по Москве, несогласованная акция собрала около 750 участников.

Член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев назвал акцию 31 августа «агонией оппозиции».

«Никто не пришел. Нарывались. И Соболь нарывалась, и ряд людей падали перед полицейскими и кричали «вяжите нас», и уже не знали, что придумать. Но все работали абсолютно корректно, — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Количество участников значительно уменьшилось. Несмотря на то, что выборы уже через неделю, накал наоборот спал, а не увеличился. Вся эта клоунада надоела и митингующим, и простому народу», — подытожил свой комментарий Олег Матвейчев.

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