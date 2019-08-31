Варшава, , 16:45 — REGNUMОграничительные меры Европейского союза против Российской Федерации без полного выполнения Минских соглашений должны только усиливаться. Об этом, как передает «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

«Мы (Украина и Польша) скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения … Крыма», — заявил Зеленский.

По его словам, общая и принципиальная позиция Киева и Варшавы — санкции ЕС против РФ «могут пересматриваться только в сторону их усиления», пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Как передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова. Власти Украины, которые не признают народное волеизъявление, не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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