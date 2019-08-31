Анкара, , 16:10 — REGNUMВласти Турции, которые никому не позволят претендовать на «свои территории и попирать суверенные права», «не претендует ни на чьи земли». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, завил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на приеме по случаю 97-й годовщины со дня Великой победы.

«Борьба, которую мы (вооруженные силы Турции) ведем сегодня в Ираке, Сирии, Восточном Средиземноморье и во всем нашем регионе, преследует одну цель — защитить права Турции, обеспечить безопасность дружественных и братских народов, — сказал Эрдоган. — Мы не можем спокойно жить в то время, как за пределами Турции жизни миллионов людей находятся в опасности».

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Путиным и совместного посещения авиасалона МАКС-2019 заявил, что Анкара высоко ценит сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.

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