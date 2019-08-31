31 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Всё, что сейчас предпринимают слабеющие США в отношении Китая, является ультиматумом растущему могуществу соперника, остановить которого Штаты уже не в силах. Когда все попытки надавить на Китай с помощью его соседей по региону превратятся в водяную пыль, США признают, что их присутствие в регионе уже ни на что не влияет

Александр Халдей, , 17:26 — REGNUMАмериканский политический язык прекрасен тем, что он совершенно наивный и бесхитростный. Перевести его в простые и понятные формулы не составляет никакого труда. Одной из сфер, где можно наслаждаться американским стилем пропаганды, является объяснение американской стратегии в отношении безопасности в регионе Юго-Восточной Азии.

Флаги Китая и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В принципе, будучи людьми неглупыми, американцы понимают, что нет смысла особо стараться как-то прикрывать фиговым листком либеральной демократии их гипертрофированные политические амбиции. Всем и так всё понятно, и потому риторические приличия соблюдаются лишь в самой незначительной степени, чтобы не быть обвинёнными в запредельной даже не наглости, а просто лени. США стремятся к мировому господству, и для этого им нужна главенствующая позиция в Евразии, а преградой на этом пути являются Россия и Китай.

С этой точки зрения США стремятся построить такую систему господства над государствами региона, чтобы она была упакована в терминологию совместной «борьбы за безопасность» в Азии. Основой этой «безопасности» США делает свою роль арбитра в стародавних конфликтах государств Азии. Сталкивание стран Азии между собой — это основа «региональной безопасности» в ЮВА с точки зрения интересов США.

Всё, что лишает отношения стран региона общего страха перед Китаем, признаётся США политическим риском, так как разрушает возможность руководства политикой и экономикой этих государств. «Происходят ли эти действия из-за опасений по поводу роста Китая, восприятия спада в США или неустойчивой приверженности растущим ожиданиям общественности, роста затрат на развитие оборонной промышленности или других факторов?» — вот какой критерий приемлемости для США горизонтальных связей между азиатскими вассалами объявлен главным ориентиром.

Процесс укрепления внутренних связей между собой стран Индо-Тихоокеанского региона исследуется США на предмет соответствия американским интересам — в этом призналась корпорация RAND в очередном докладе под названием «Согласуется ли сотрудничество в области безопасности в Азии с интересами США?»

Офис RAND Corporation в Питсбурге (cc) Shizzy9989

Речь идёт о таких странах, как Австралия, Индия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Южная Корея, Япония и Китай. В RAND изучили, какие виды военного сотрудничества применяли вассалы США между собой без участия Вашингтона, почему они осуществляют такое сотрудничество и каковы последствия таких инициатив для США. Иными словами — идёт ли речь об их совместном противостоянии Китаю — и тогда тут нет угрозы для доминирования США, — или тут есть какая-то опасность выйти из-под американского контроля. В этом случае «такой футбол нам не нужен», как говорили в советское время спортивные комментаторы. Такая консолидация вассалов для США недопустима.

США поощряют любые двусторонние контакты всех упомянутых стран при условии, что там нет Китая. Все «региональные инициативы» получат санкцию Вашингтона только как реакция на китайскую угрозу США. Так выглядит «безопасность» в регионе с точки зрения американских интересов.

Вьетнам, Индонезия и Филиппины получат поддержку США в том случае, если их усилия следуют в русле интересов США и укрепляют их доминирующее положение. На эту тему все их контакты между собой без участия США будут поощряться и поддерживаться. США готовы помочь «партнёрам» нарастить свой потенциал только при условии, что он будет направлен против Китая.

Система воздействия США на вассалов в ЮВА должна быть «липкой», утверждают эксперты корпорации RAND, то есть построенной на таких платформах, которые встроены в текущий процесс совместного управления, носят рутинный характер и не зависят от смены правительств в этих странах. Такое подчинение стран Индо-Тихоокеанского региона политике США называется «углублением оборонительных связей между союзниками и партнерами США в сфере безопасности». Чьей безопасности, понятное дело, не уточняется.

ВМС США и Южной Кореи Defense.gov

Для глобальной политики США отношения с Японией, Россией и Китаем имеют критически важное значение. В такой системе взаимоотношений полностью оккупированная и подчинённая США Япония усиленно превращается в морскую мировую державу, а Китай заталкивается в положение державы сухопутной и региональной. Это попытка руками Японии выдавить Китай из системы морских коммуникаций.

Ставка США делается на то, что у Китая с Японией сложная история взаимоотношений, а Россия якобы не пользуется доверием Китая и вообще переводится с китайского как «голодная земля». Индия так же для Китая — потенциальный противник. В таком раскладе существование Китая зависит от позиции США.

Ресурсом США является возможный конфликт интересов России и Китая в Средней Азии, ибо Россия в данный момент находится на спаде влияния, а у Китая существует огромный опыт управления отношениями зависимости в интересах Китая. И если в начале 90-х такое положение дел не тревожило США. то в 2019 ситуация радикально изменилась. Растущий союз России и Китая против США становится ключевым геополитическим риском для существования глобального господства США. И крах этого господства начнётся именно с Дальнего Востока, откуда США будут вынуждены уйти под давлением изменившегося соотношения сил в мире.

Геополитическая адаптация Америки должна состоять в том, чтобы гарантировать следование Японии в русле американских интересов и её способность сдерживать рост могущества Китая в регионе. Укрепление Китая должно быть нейтрализовано могуществом Японии, полностью подконтрольной интересам США. По мере снижения зависимости Китая от западного капитала фактор Японии в глазах США только возрастает.

ВМС США и Японии Navy.mil

Не полагаясь исключительно на Японию, США используют фактор Гонконга и Тайваня для разжигания китайского сепаратизма. Совершенно открыто США встали на путь силового давления на Китай с целью его территориального расчленения:

«Демократическая система может оказаться более привлекательной и работоспособной для основной части китайской нации, а также для отдельных и независимых образований, таких как Гонконг, Тайвань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Внутренняя Монголия и Тибет. Эти свободные народы могли бы самостоятельно определить своё будущее.

Это могло бы стать «Китайская мечтой», которую приветствовали бы 1,4 млрд человек, находящихся в настоящее время под властью Пекина» — так пишет американское издание The Hill, объявляя начало эпохи «демонтажа коммунистической системы в Китае».

Не секрет, что «свободные народы, самостоятельно определяющие своё будущее», с точки зрения США, живут и в России. И «Российской мечтой» американские мечтатели будут объявлять разжигание в России сепаратизма по примеру советских республик СССР. Совсем недолго осталось ждать, когда такие высказывания перейдут из уст маргинальных СМИ во вполне респектабельные англо-американские издания. И критерием такого подходящего момента будет не ослабление России, а, как ни странно, ослабление США.

Всё, что сейчас предпринимают слабеющие США в отношении Китая, является ультиматумом растущему могуществу соперника, остановить которого Штаты уже не в силах. Попытка собрать в ЮВА и на Дальнем Востоке антикитайский альянс — не только единственный выход для США, но и крайне рискованное предприятие. Ведь по мере обострения конфликта США и Китая Япония в целях безопасности будет пытаться отдалиться от политики США, чтобы не стать расходным материалом в их войне с Китаем.

Тайвань (cc) tingyaoh

Господство над Евразией всё больше превращается для США в хрустальную мечту Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро, где в погоне за миражом оказалось потеряно всё до последней нитки. США в 90-е открыто заявляли Китаю, что его борьба за Тайвань ущемляет американские жизненно важные интересы, которые состоят в том, чтобы Китаю не жить, чтобы его не стало. Право Китая на Тайвань признавалось США лишь в том случае, если сам Китай будет расчленён и в таком виде станет протекторатом США. Вот что писал об этом З. Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска»:

«Совершенно уместно вновь повторить Пекину, что воссоединение завершится только тогда, когда Китай станет более процветающим (то есть более зависимым от США — А.Х.) и более демократическим (то есть более управляемым американской пятой колонной в Китае — А.Х.). Только такой Китай сможет привлечь Тайвань и ассимилировать его (только в таком случае США дадут на это согласие — А. Х) — внимание — в Большом Китае, который тоже должен быть готов к тому, чтобы быть конфедерацией, основанной на принципе «одна страна — разные системы».

Такое совершенно хамское в отношении Китая заявление было возможным только в начале 90-х. То, что сейчас США перешли к санкционный войне против Китая, говорит о том, что за последние 20 лет спесь с них основательно сбили, и это только начало осторожного приземления витающего в облаках гегемона.

Когда все попытки надавить на Китай с помощью его соседей по региону превратятся в водяную пыль, США признают, что их присутствие в регионе уже ни на что не влияет. Произойдёт это во второй половине нынешнего века, и динамика процесса деамериканизации ЮВА не оставляет в этом никаких сомнений.